O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ŞIRNAK'TA OPERASYONLARA KATILAN ASKERLER BİRLİKLERİNE DÖNÜYOR


ŞIRNAK'TA OPERASYONLARA KATILAN ASKERLER BİRLİKLERİNE DÖNÜYOR
Tarih : 14 Haziran 2016, 16:37
Puan Ver : Şırnak'ta Operasyonlara Katılan Askerler Birliklerine Dönüyor(6/10)5


Şırnak'ta Mart ayında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonların sona ermesi ardından, operasyona katılan askerler, dönmeyi sürdürüyor.



Şırnak il merkezinde 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla birlikte hendekleri kapatmak, barikatları kaldırmak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 'Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonlarda bugüne kadar 508 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 202 barikat kaldırıldı, 56 çukur kapatıldı, 51 ton ağırlığında 1606 el yapımı patlayıcı imha edildi, 4 bin 131 evde güvenlik araması yapıldı. Operasyonlarda 22 güvenlik görevlisi şehit olurken, 163 güvenlik görevlisi de yaralandı.








Etiketler: Şırnak  Ta  Operasyonlara  Katılan  Askerler  Birliklerine  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER