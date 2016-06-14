

Şırnak'ta Mart ayında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonların sona ermesi ardından, operasyona katılan askerler, dönmeyi sürdürüyor.







Şırnak il merkezinde 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla birlikte hendekleri kapatmak, barikatları kaldırmak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 'Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonlarda bugüne kadar 508 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 202 barikat kaldırıldı, 56 çukur kapatıldı, 51 ton ağırlığında 1606 el yapımı patlayıcı imha edildi, 4 bin 131 evde güvenlik araması yapıldı. Operasyonlarda 22 güvenlik görevlisi şehit olurken, 163 güvenlik görevlisi de yaralandı.