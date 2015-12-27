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ŞIRNAK'TA OPERASYON SÜRÜYOR


ŞIRNAK'TA OPERASYON SÜRÜYOR
Tarih : 27 Aralık 2015, 12:57
Puan Ver : Şırnak'ta Operasyon Sürüyor(9/10)6


Güvenlik güçlerinin Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde teröristlere  yönelik operasyonları sürüyor. Cizre'deki "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" ve  Silopi'deki "Şehit Polis Muhammet Onur" operasyonları kapsamında güvenlik güçleri  ile teröristler arasında sık sık "sıcak temas" sağlanıyor. Operasyonu 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti sevk ve idare ediyor. Harekat merkezinden anlık bilgileri ve gelişmeleri takip eden Orgeneral  Huduti, operasyonların sürdüğü Silopi ve Cizre ilçelerine sık sık gidiyor. Operasyonları yerinde izleyen Huduti, birlikleri denetliyor.

 

Operasyonlarda terör örgütü üyelerince mahallelerde oluşturulan barikatlar da etkisiz hale getiriliyor. Bu kapsamda Cizre'de 53 ve Silopi'de 102  barikat yıkıldı. Silopi'de 88 ve Cizre'de 36 el  yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.








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