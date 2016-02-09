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ŞIRNAK'TA MEMURLARI TAŞIYAN ARAÇTA PATLAMA!


ŞIRNAK'TA MEMURLARI TAŞIYAN ARAÇTA PATLAMA!
Tarih : 09 Şubat 2016, 15:19
Puan Ver : Şırnak'ta Memurları Taşıyan Araçta Patlama!(8/10)7


Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde içinde 3 memurun bulunduğu otomobil hareket halindeki patlama meydana geldi, 2 memur öldü, 1 memur yaralandı. Güvenlik güçleri, otomobilde patlayıcı mı taşındığı ya da araca yerleştirilen bombanın mı infilak ettiğini araştırıyor.



Uludere'ye bağlı Yemişli Köyü'nden bugün saat 10.00 sıralarında ilçe merkezine gelen ve içinde Devlet Hastanesi'nde görev yapan memurlar Diyar Oslu ve Abdülkerim Oslu ile Tapu Kadastro Müdürlüğü memuru Ahmet Arttı'nın bulunduğu 73 FG 263 plakalı otomobil hareket halindeyken patlama meydana geldi. Patlamada hurdaya dönen otomobilde bulunan memurlardan Diyar Oslu ile Ahmet Arttı öldü, Abdulkerim Oslu ise ağır yaralandı. Yaralı Abdulkerim Oslu, Uludere Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Patlamada ölen 2 memurun cesetleri de otopsi için Uludere Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, güvenlik güçleri de araçta bomba mı taşındığı veya araca başkaları tarafından mı bomba konulduğunu saptanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.







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