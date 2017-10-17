ŞIRNAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 6 İŞÇİ ÖLDÜ, 2 İŞÇİ YARALI KURTARILDI
Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde meydana gelen göçükte 6 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜDÜRÜLÜYOR
Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde göçük meydana geldi. Göçük bölgesine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri 1 nolu kömür ocağında çalışma başlatırken, 6 işçi göçükte hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
VALİ AKTAŞ OLAY BÖLGESİNDE
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının devam ettiği göçük alanına gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri de çevrede sıkı güvenlik önlemi aldı.
ENERJİ BAKANLIĞI: MADEN KAÇAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın olduğu madenin ruhsatsız ve kaçak olduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şırnak'ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir."
Göçük meydana gelen bölgeden görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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