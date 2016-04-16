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şırnak'ta köprüye bomba koyan pkk'lılar öldürüldü

ŞIRNAK'TA KÖPRÜYE BOMBA KOYAN PKK'LILAR ÖLDÜRÜLDÜ

Kent merkezi yakınlarında bulunan Resor Köprüsü'ne bir grup PKK'lı el yapımı patlayıcı yerleştirirken, bir grup terörist de köprünün güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine ateş açtı. Çatışmada iki PKK'lı öldürüldü, köprüye konulan bomba etkisiz hale getirildi.

Tarih : 16 Nisan 2016, 14:53
Puan Ver : Şırnak'ta Köprüye Bomba Koyan Pkk'lılar Öldürüldü(6/10)5


Şırnak'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Resor Köprüsü'ne bugün saat 05.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından el yapımı patlayıcı yerleştirilirken, bir başka grup ise köprünün güvenliğini sağlayan asker ve korucu birliklerine dikkatlerini dağıtmak amacıyla otomatik silahlarla ateş açtı.



Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle başlayan ve kısa süren çatışmada 2 PKK'lı ölü ele geçirilirken, bunlarla birlikte 1 roketatar ve mühimmatı ile 1 el bombası, 1 Kalaşnikof, 1 şarjör ve çok sayıda mermi ile insansız hava araçlarının kendilerini fark etmemesi için kullandıkları 2 şemsiye bulundu.



Sayıları tespit edilemeyen diğer PKK'lılar dağlık alana kaçtı. Çatışmadan sonra köprüye bırakılan patlayıcının yeri tespit edildi. Patlayıcı, kontrollü biçimde etkisiz hale getirildi.



Çatışma nedeniyle bölgeye takviye Jandarma Özel Harekat Birlikleri sevk edilirken, PKK'lıların kaçtığı bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.








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