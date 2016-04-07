

Güvenlik güçleri, keskin nişancı teröristlerin olduğu binaları yoğun ateş altına aldı.







Şırnak'ta 14 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlayan “Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi Operasyonu” sürüyor. Terör örgütüne büyük darbe vurulan kentte, operasyon Gazipaşa, İsmetpaşa, Cumhuriyet, Dicle, Yeni ve Bahçelievler Mahallelerinde yoğunlaştırıldı. Güvenlik güçleri, bir taraftan keskin nişancı teröristlerin bulunduğunu tespit ettiği bazı binaları ateş altına alırken, diğer taraftan temizlenen bölgelerde sokak sokak ve ev ev arama çalışması yaptı. Teröristleri, sıkıştıran güvenlik güçleri sık sık “Teslim ol” çağrısında da bulundu.







Kentteki operasyonun yüzde 35'i tamamlandı. Bugüne kadar 155 teröristin etkisiz hale getirildiği kentte, 378 adet el yapımı patlayıcı imha edildi, bin 425 evde de arama yapıldı.