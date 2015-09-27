ŞIRNAK'TA İKİ AYRI YERDE ÇATIŞMA! YARALI ASKERLER VAR
Edinilen bilgilere göre,İdil ilçesi Yeni ve Turgut Özal mahallelerinde devriye görevi yapan zırhlı polis araçlarına teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Saldırılara, polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bir süre devam eden çatışmaların ardından teröristler gecenin de karanlığından faydalanarak, ara sokaklara kaçıp, izlerin kaybettirdi.
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