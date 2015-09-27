O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ŞIRNAK'TA İKİ AYRI YERDE ÇATIŞMA! YARALI ASKERLER VAR


ŞIRNAK'TA İKİ AYRI YERDE ÇATIŞMA! YARALI ASKERLER VAR
Tarih : 27 Eylül 2015, 12:11
Puan Ver : Şırnak'ta İki Ayrı Yerde Çatışma! Yaralı Askerler Var(6/10)7


Edinilen bilgilere göre,İdil ilçesi Yeni ve Turgut Özal mahallelerinde devriye görevi yapan zırhlı polis araçlarına teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.



ÇATIŞMA ÇIKTI



Saldırılara, polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bir süre devam eden çatışmaların ardından teröristler gecenin de karanlığından faydalanarak, ara sokaklara kaçıp, izlerin kaybettirdi.








Etiketler: Şırnak  Ta  İki  Ayrı  Yerde  Çatışma  Yaralı  Askerler  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER