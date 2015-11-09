ŞIRNAK'TA HAİN SALDIRI: 2 POLİS YARALI
Saldırıda, 2 polis yaralanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan Kaymakam Ahmet Adanur saldırıdan kıl payı kurtuldu.
HAİNLER 2 ROKETLE SALDIRDILAR
Cizre'de bugün sabah saatlerinde teröristlerce zırhlı polis aracına atılmak istenen roketin İlçe Devlet Hastanesi'ne isabet etmesinin ardından ilçede başlayan çatışmalar şiddetlendi. Teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon düzenleyen polis, Kobra, Ural ve Ejder adlı zırhlı araçlarla Yafes Mahallesi'ne geldi. Polisin mahalleye girdiğini gören teröristler, zırhlı araçlara uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırdı. 2 roketin bir inşaata, 2 roketin ise zırhlı aracın önüne isabet eden saldırıya, polis de araçlardan ateş açarak, karşılık verdi.
KAYMAKAM KIL PAYI KURTULDU
Buradaki çatışma devam ederken, teröristler Konak Mahallesi'nde bulunan Cizre Emniyet Müdürlüğü ve Dicle Karakoluna da roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında emniyet binasında bulunan İlçe Kaymakamı Ahmet Adanur, olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, iki koruma polisi de hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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