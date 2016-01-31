

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:







“30 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ili merkez ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce evinde, çocuklarının gözünün önünde haince, kahpece ve alçakça yapılan saldırı sonucu kahraman geçici köy korucumuz Murat Sevim ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 17.00'da şehit olmuştur.







Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."