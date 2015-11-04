ŞIRNAK'TA 'EMRE İTAATSİZLİK'TEN TUTUKLANAN İKİ SUBAY İÇİN KARAR BELLİ OLDU !
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesi geçtiğimiz 16 Ekim'de Jandarma Üsteğmen F.M ve e Yüzbaşı Ü.V.A. hakkında tutuklama kararı verdi.
İki subay da Diyarbakır Askeri Cezaevine konuldu. İki subayın tutuklanma gerekçesini ise “Büyük zarar veren emre itaatsizlikte ısrar" suçlaması oluşturdu.İki subay, askeri savcılık ve mahkeme sürecinde yaptıkları savunmada, kendilerinden yapılması istenen arazi arama tarama faaliyetini yapmaları durumunda çok sayıda askerin yaşamını yitirebileceği vurgulandı.
İKİ SUBAYA DA TAHLİYE
İki subayın tutuklanmasından sonra Üsteğmen F.M. adına itiraz başvurusu yapıldı. Başvuruyu Van Jandarma Kolordu Askeri Mahkemesi değerlendirdi. Askeri mahkeme dün aldığı kararla iki subayın da tahliyesini sağladı.İki subay görev yaptıkları bölgeye döndü. Haklarındaki soruşturmanın ise devam edeceği öğrenildi.
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