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Şırnak'ta Çıkan Çatışmada 26 PKK'lı Terörist Öldürüldü

ŞIRNAK'TA ÇIKAN ÇATIŞMADA 26 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak'ın Kınalıtepe mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 3 mağarada saklanan 26 teröristi ölü olarak ele geçirdi. Teröristlerle birlikte küçük bir cephanelik de bulundu.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 22:30
Puan Ver : Şırnak'ta Çıkan Çatışmada 26 Pkk'lı Terörist Öldürüldü(6/10)2

Şırnak'ta arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, Kınalıtepe mevkisinde PKK'lı teröristlerin saklandığı 3 mağarayı tespit etti.

TESLİM OLMAYAN TERÖRİSTLERE OPERASYON

Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine mağaralara operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Mağarada yapılan aramada teröristlere ait, 27 kaleşnikof tüfek, 93 el bombası 3 kilo 800 gram C-4 tipi patlayıcı, çok sayıda mermi, 8 gece görüş dürbünü, 4 kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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