ŞIRNAK'TA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ATEŞE VERİLDİ
YDG-H mensupları tarafından 3 günde 2 kez ateşe verilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası kullanılamaz hale geldi.
Şırnak merkez Dicle Mahallesi'nde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, PKK'nın şehir yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerince üç günde ikinci kez ateşe verildi. Dün gece ateşe verilen bina kullanılamaz hale geldi.
Dicle Mahallesi'ndeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasına gelen YDG-H'lılar, binada bulunan güvenlik elemanlarını dışarı çıkardıktan sonra molotoflu saldırı düzenledi. Bina, atılan Molotof kokteylleriyle kısa sürede alev aldı. Alev alan bina kullanılamaz hale geldi.
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