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şırnak'ta çevre ve şehircilik il müdürlüğü ateşe verildi

ŞIRNAK'TA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ATEŞE VERİLDİ

YDG-H mensupları tarafından 3 günde 2 kez ateşe verilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası kullanılamaz hale geldi.

Tarih : 24 Aralık 2015, 13:34
Puan Ver : Şırnak'ta Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ateşe Verildi(10/10)8


Şırnak merkez Dicle Mahallesi'nde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, PKK'nın şehir yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerince üç günde ikinci kez ateşe verildi. Dün gece ateşe verilen bina kullanılamaz hale geldi.



Dicle Mahallesi'ndeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasına gelen YDG-H'lılar, binada bulunan güvenlik elemanlarını dışarı çıkardıktan sonra molotoflu saldırı düzenledi. Bina, atılan Molotof kokteylleriyle kısa sürede alev aldı. Alev alan bina kullanılamaz hale geldi.








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