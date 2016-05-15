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ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA: 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ !


ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA: 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ !
Tarih : 15 Mayıs 2016, 08:14
Puan Ver : Şırnak'ta Çatışma: 2 Pkk'lı Öldürüldü !(8/10)7


Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Kentte çatışmalar yer yer sürüyor.



Şırnak'ta PKK'lılar, bu gece İl Emniyet Müdürlüğü, emniyet kademe binası, Çakırsöğüt Jandarma Komutanlığı ile asker ve polislerin konakladığı okullara eş zamanlı saldırı düzenledi. Roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldıran teröristlere, güvenlik güçleri de anında karşılık verdi.



Çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi yaralanırken, 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Şırnak Asker Hastanesi'ne tedaviye alınan yaralı 6 güvenlik görevlisinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.



KENTTE SİLAH SESLERİ YÜKSELİYOR



Saldırıların ardından kaçmaya çalışan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için kentte hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonların sürdüğü kentte yer yer silah sesleri yükseliyor.








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