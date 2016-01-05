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ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ


ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ
Tarih : 05 Ocak 2016, 16:46
Puan Ver : Şırnak'ta Çatışma: 2 Ölü(8/10)8


Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan polis evine YDG-H'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine zırhlı araçlarla gönderilen polis ekipleri, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, gecenin karanlığından faydalanarak kaçan teröristlerin izine rastlanmadı.



Bunun üzerine güvenlik güçleri, bugün sabah saat 07.00 sıralarında hendek ve barikatların bulunduğu Dicle Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Mahalleye giren polise Orman Caddesi üzerinde bir grup YDG-H'lı tarafından ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Bir süre devam eden çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti.



Bölgede operasyon devam ederken, hayatını kaybedenlerin YDG-H'lı olup olmadığı henüz öğrenilemedi.








Etiketler: Şırnak  Ta  Çatışma  2  Ölü    haber

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