ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA: 15 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak'ta devam eden operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında dün gece çıkan çatışmalarda, bu sabah saat 07.00 itibarıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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