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ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT


ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT
Tarih : 11 Mayıs 2016, 13:12
Puan Ver : Şırnak'ta Çatışma: 1 Şehit(7/10)7


Şırnak'ta, hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve tuzaklanan patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi için 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte başlatılan “Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifçi Operasyonu" devam ediyor.



Bu çerçevede, bugün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, bir polis memuru teröristlerin açtığı ateşle yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.








Etiketler: Şırnak  Ta  Çatışma  1  Şehit    haber

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