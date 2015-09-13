ŞIRNAK'TA BOMBALI SALDIRI: 2 POLİS ŞEHİT
Olayda 2 polis memuru şehit oldu, 5 polis memuru yaralandı. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Kobra helikopterleri teröristlerin kaçış güzergahını ateş altına aldı.
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