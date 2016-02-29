ŞIRNAK'TA ASKERİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Şırnak- Cizre karayolunun 15'nci kilometresinde bulanan Toptepe Köyü mevkiinde, PKK'lı teröristler tarafından daha önce menfeze döşenen tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı, bu sabah saatlerinde yol kontrolü yapan askerler tarafından fark edildi. Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Güvenlik güçleri, bomba arama köpekleriyle yaptıkları aramada 12 kilogramlık 6 mutfak tüpü içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı madde ele geçirdi. Ele geçirilen patlayıcı, imha edilmek üzere kontrollü olarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığı içindeki araziye götürüldü.
Patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında kapanan Şırnak- Cizre karayolu, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.
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