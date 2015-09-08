

Şırnak'ta askeri üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.







Edinilen bilgilere göre, Güçlükonak ilçesi Fındık Taburu Kaletepe üs bölgesine, saat 02.00 sıralarında, PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Askerlerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma, PKK'lıların gecenin karanlığından faydalanarak, kaçmasıyla sona ererken, teröristlerin kaçış güzergahlarına havan atışları yapıldı. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan kobra helikopterleri de teröristlerin kaçış noktalarını yoğun ateş altına aldı.







Bölgede operasyonlar sürüyor.