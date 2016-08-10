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ŞIRNAK'TA ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 5 ŞEHİT, 8 YARALI


ŞIRNAK'TA ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 5 ŞEHİT, 8 YARALI
Tarih : 10 Ağustos 2016, 09:49
Puan Ver : Şırnak'ta Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama: 5 Şehit, 8 Yaralı(0/10)


Olay, Uludere ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 5 asker şehit olurken, 8 asker yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Şehit ve yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.








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