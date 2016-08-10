

Olay, Uludere ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 5 asker şehit olurken, 8 asker yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Şehit ve yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.