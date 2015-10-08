ŞIRNAK'TA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 13 ASKER YARALI
Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde askeri zırhlı aracın kontrolden çıkıp devrilmesiyle meydana gelen kazada 13 asker yaralandı. Yaralılar helikopterle götürüldükleri Şırnak Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi yakınlarında meydana geldi. Terhis olan ve izne çıkan askerleri taşıdığı belirtilen Kirpi adı verilen zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp devrildi.
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