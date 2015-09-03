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Şırnak'ta 8 PKK'lı teslim oldu !

ŞIRNAK'TA 8 PKK'LI TESLİM OLDU !

PKK/KCK örgütü içerisinde faaliyet gösterirken, örgütten kaçan 8 kişi, Şırnak'ta güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.

Tarih : 03 Eylül 2015, 12:20
Puan Ver : Şırnak'ta 8 Pkk'lı Teslim Oldu !(7/10)8


PKK/KCK örgütü içerisinde faaliyet gösterirken, örgütten kaçan 8 kişi, Şırnak'ta güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.



Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Eylül 2015 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 kişi terör örgütünden kaçıp Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.








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