ŞIRNAK'TA 8 PKK'LI TESLİM OLDU !
PKK/KCK örgütü içerisinde faaliyet gösterirken, örgütten kaçan 8 kişi, Şırnak'ta güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.
PKK/KCK örgütü içerisinde faaliyet gösterirken, örgütten kaçan 8 kişi, Şırnak'ta güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.
Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Eylül 2015 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 kişi terör örgütünden kaçıp Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
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