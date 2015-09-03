

PKK/KCK örgütü içerisinde faaliyet gösterirken, örgütten kaçan 8 kişi, Şırnak'ta güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.







Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Eylül 2015 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 kişi terör örgütünden kaçıp Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.