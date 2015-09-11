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şırnak'ta 7 terörist teslim oldu

ŞIRNAK'TA 7 TERÖRİST TESLİM OLDU

Şırnak'ta terör örgütten kaçan 7 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu

Tarih : 11 Eylül 2015, 11:09
Puan Ver : Şırnak'ta 7 Terörist Teslim Oldu(4.5/10)8


Valilikten yapılan açıklamada, "21 Mart 2013 ile 10 Eylül 2015 tarihleri arasında ilimiz merkez ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan şahısların sayısı toplamda 910 kişi olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.








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