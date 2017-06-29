ŞIRNAK'TA 6 TERÖRİST TESLİM OLDU
Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten biri yaşı küçük 6 teröristin terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu teröristlerle ilgili adli işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.
İdil'de de bir terörist teslim oldu
Şırnak'ın İdil ilçesinde de terör örgütünden kaçan bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
kaynak:sabah
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