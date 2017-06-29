İşkur'dan Gençlere Dev Yatırım
Uefa'dan Türkiye'ye 91 Milyon Euro
Terörle Mücadelenin Profesyonel Gücü
Rusya Ve Türkiye Arasında Kritik Anlaşma
Abd'de Alevlerin Önü Kesilemiyor
Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu
'adalet Yürüyüşü'ne Katılan Başkan: Hazırlıksız Olunca...
Imf, Yunanistan İçin Beklentilerini Düşürdü
Konut Ve Araç Kiralamalarında Yeni Dönem Başlıyor
Fenerbahçe'ye Perulu Sol Kanat!
Khloe Kardashian Sırrını Herkese Anlattı!
Malatya Da Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
Ankara'da Gps Sinyalleri Kesiliyor, Pilotlar Uyarıldı
Genç Kızın Fantezisi Başına Büyük İş Açtı
Postacılara Saldıran Karga Mektup Dağıtımını Durdurdu
Suudi Prens Saraya Kapatıldı
Katar Türkiye İş Dünyasına Müjdeli Haberi Verdi
'abd Müdahaleye Hazırlanıyor!'
Domates Tüketmek Cildi Güneş Işınlarından Koruyor
Tavukları Telef Eden 2 Metrelik Yılanı Öldürdüler

ŞIRNAK'TA 6 TERÖRİST TESLİM OLDU


ŞIRNAK'TA 6 TERÖRİST TESLİM OLDU
Tarih : 29 Haziran 2017, 12:54
Puan Ver : Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu(10/10)10


Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten biri yaşı küçük 6 teröristin terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.



Açıklamada, bu teröristlerle ilgili adli işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.



İdil'de de bir terörist teslim oldu



Şırnak'ın İdil ilçesinde de terör örgütünden kaçan bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Şırnak  Ta  6  Terörist  Teslim  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER