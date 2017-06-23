

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin, 12 Haziran'dan itibaren yürüttüğü operasyonda 4 kadın teröristin böyle teslim olmuştu.







Görüntülerde, sığınak içerisinde kıstırılan 4 kadın PKK'lının teslim olduğu an, saniye saniye askerlerin tepe kamerasından kayıt altına alınmış, en önde bir askerin, yürümekte zorlandığı belirtilen kadın bir PKK'lının elinden tutarak yürüdüğü görüntülerde yer almıştı.







kaynak:milliyet