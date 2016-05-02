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şırnak'ta 6 terörist öldürüldü

ŞIRNAK'TA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçleri tarafından Şırnak'ta dün 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tarih : 02 Mayıs 2016, 09:15
Puan Ver : Şırnak'ta 6 Terörist Öldürüldü(7/10)9


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü önemli yurt içi olaylara ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.



SAYI 281'E ULAŞTI



Buna göre, Şırnak'ta devam eden operasyonda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, bir terörist teslim oldu. Kentteki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 281 olarak açıklandı.



Ayrıca, operasyonda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi, birer el telsizi ve dürbün ele geçirildi.



Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda, 23 el yapımı patlayıcı imha edildi, bir kalaşnikof piyade tüfeği ile 5 şarjöre el konuldu.



Artuklu ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol aramasında 4 tüp, Şırnak'ın Uludere ilçesinde de bir tüp ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

 








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