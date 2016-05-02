

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü önemli yurt içi olaylara ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.







SAYI 281'E ULAŞTI







Buna göre, Şırnak'ta devam eden operasyonda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, bir terörist teslim oldu. Kentteki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 281 olarak açıklandı.







Ayrıca, operasyonda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi, birer el telsizi ve dürbün ele geçirildi.







Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda, 23 el yapımı patlayıcı imha edildi, bir kalaşnikof piyade tüfeği ile 5 şarjöre el konuldu.







Artuklu ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol aramasında 4 tüp, Şırnak'ın Uludere ilçesinde de bir tüp ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.



