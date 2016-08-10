

Şırnak merkezde kazılan hendek ve barikatların kaldırılması için 14 Mart'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı halen devam ederken, Bakanlar Kurulu aldığı karar ile çatışmaların yoğun meydana geldiği ve büyük tahribatların oluştuğu Şırnak merkezdeki 5 mahalleyi 'Riskli Alan' ilan etti. Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararda, 'Şırnak ili merkez ilçesi Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmet Paşa, Yeni ve Yeşilyurt mahalleleri içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan gösterilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 26.07.2016 tarihli yazısı üzerine 6306 sayılı Affet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'nci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 01.08.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır' denildi.







Şırnak kent merkezi gibi hendek-barikat operasyonlarının sürdüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebi ile Cumhuriyet, Dize, Eski Kışla, Güngör, Mezarlık, Yeni ve Yeşildere mahalleleri de Affet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 'Riskli alan' ilan edilerek karar Resmi gazetede yayınlandı.