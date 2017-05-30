ŞIRNAK'TA 5 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonda, tespit edilen bir mağara ve bir sığınakta, 406 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, dört RPG-7 roketatar mühimmatı, bir doçka uçaksavar makineli tüfek namlusu, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen sekiz tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda da bir tabanca, üç av tüfeği, bir sahte plaka, 67 bin 250 kök kenevir, 127 kilogram toz esrar ve 81 kilogram kubar esrar maddesi bulundu.
kaynak:sabah
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