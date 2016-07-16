ŞIRNAK'TA 309 ASKER GÖZALTINDA !
Darbe girişimine ilişkin ülke genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltılar sürüyor. Bu kapsamda, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan ile 2'si binbaşı 3'ü yüzbaşı 309 asker gözaltına alındı.
Askerlerin gözaltına alınması sırasında çıkan arbedede bir polis hafif yaralandı. Yaralı polis memurunun Şırnak Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.
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