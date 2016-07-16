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ŞIRNAK'TA 309 ASKER GÖZALTINDA !


ŞIRNAK'TA 309 ASKER GÖZALTINDA !
Tarih : 16 Temmuz 2016, 21:06
Puan Ver : Şırnak'ta 309 Asker Gözaltında !(7/10)9


Darbe girişimine ilişkin ülke genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltılar sürüyor. Bu kapsamda, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan ile 2'si binbaşı 3'ü yüzbaşı 309 asker gözaltına alındı.



Askerlerin gözaltına alınması sırasında çıkan arbedede bir polis hafif yaralandı. Yaralı polis memurunun Şırnak Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.








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