ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak, Cudi Dağı'nda 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğundaki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.
kaynak:sabah
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