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şırnak'ta 16 terörist öldürüldü

ŞIRNAK'TA 16 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak' ta 23. Jandarma Tümen Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesinde yürütülen operasyonda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tarih : 20 Nisan 2017, 10:27
Puan Ver : Şırnak'ta 16 Terörist Öldürüldü(5/10)2


Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada;İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 13, Bölücü Terör Örgütü mensubuna ilaveten bu sabaha karşı saat 05:30'da 3 BTÖ mensubu daha atak helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirilmiş olup toplam 16 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." denildi.



 



kaynak:sabah








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