

Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de kısmen uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.







TAMAMEN KALDIRILDI







Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde saat 23.00 ile 02.30 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının 10 Nisan 2017 Pazartesi gününden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.







kaynak:haberler