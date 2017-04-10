ŞIRNAKLILARIN BİR YILDIR BEKLEDİKLERİ GÜN GELDİ
Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de kısmen uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Bölgede 14 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş daha sonra kısmen kaldırılmıştı.
Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de kısmen uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
TAMAMEN KALDIRILDI
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde saat 23.00 ile 02.30 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının 10 Nisan 2017 Pazartesi gününden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar