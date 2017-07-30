Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" devam ediyor.

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Faraşin Yaylası bölgesinde 9 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Teröristlere yönelik bölgedeki operasyon sürüyor.

Kaynak: haberinburada