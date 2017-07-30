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ŞIRNAK'IN FARAŞİN BÖLGESİNDE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Şırnak'ın Faraşin Bölgesinde 9 Terörist Öldürüldü
Tarih : 30 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Şırnak'ın Faraşin Bölgesinde 9 Terörist Öldürüldü(10/10)6

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" devam ediyor.

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Faraşin Yaylası bölgesinde 9 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Teröristlere yönelik bölgedeki operasyon sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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