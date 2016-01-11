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ŞIRNAK'A GİTMEK İSTEYEN 100 ARAÇLIK KONVOYA İZİN VERİLMEDİ


ŞIRNAK'A GİTMEK İSTEYEN 100 ARAÇLIK KONVOYA İZİN VERİLMEDİ
Tarih : 11 Ocak 2016, 13:57
Puan Ver : Şırnak'a Gitmek İsteyen 100 Araçlık Konvoya İzin Verilmedi(9/10)6


Çeşitli kentlerden gelerek Sabah erken saatlerde Siirt- Eruh güzergahını kullanarak Şırnak'a gitmek isteyen konvoy, Ziyaret-Kurtalan yol ayırımında önlem alan güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Çok sayıda asker ve polisten oluşan güvenlik güçleri, gelen araçları durdurarak, Siirt'e girişlerine izin verilmedi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, konvoy halinde geçişlerine izin verilmesi için polis amirleriyle uzun süren bir görüşme yaptı. Ancak yapılan görüşmeye rağmen, konvoyun geçişine izin verilmedi. Ziyaret-Kurtalan yol ayırımında bekleyen kalabalık grup, karlı ve soğuk havada yaktıkları ateşle ısınmaya çalışırken, konvoyun bekleyişi de sürüyor. Öte yandan, Siirt'ten yola çıkan yaklaşık 10 araçlık başka bir konvoy da Eruh karayolu üzerinde bekletiliyor.








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