

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi ve Şanlıurfa'da gerçekleşen PKK saldırısında 1 asker şehit oldu, 3 polis yaralandı.







Şırnak'ın Uludere ilçesi 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kokpi Tepe'de meydana geldi.



BİR ASKER ŞEHİT OLDU







Edinilen bilgilere göre, teröristlerce Kokpi Tepe ile D-400 karayolu arasında tuzaklanan el yapımı patlayıcı, mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehitoldu.Bölgede operasyon başlatıldı.



BOMBA PATLADI 3 POLİS YARALI







Şanlıurfa'nın merkez Eyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde polise bombalı saldırı düzenlendi. 3 polisin yaralandığı bildirildi.







kaynak:internethaber