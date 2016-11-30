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ŞIRNAK VE ŞANLIURFA'DA HAİN SALDIRI! ŞEHİT VE YARALILAR VAR


ŞIRNAK VE ŞANLIURFA'DA HAİN SALDIRI! ŞEHİT VE YARALILAR VAR
Tarih : 30 Kasım 2016, 16:21
Puan Ver : Şırnak Ve Şanlıurfa'da Hain Saldırı! Şehit Ve Yaralılar Var(6/10)3


ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi ve Şanlıurfa'da gerçekleşen PKK saldırısında 1 asker şehit oldu, 3 polis yaralandı.



Şırnak'ın Uludere ilçesi 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kokpi Tepe'de meydana geldi.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU



Edinilen bilgilere göre, teröristlerce Kokpi Tepe ile D-400 karayolu arasında tuzaklanan el yapımı patlayıcı, mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehitoldu.Bölgede operasyon başlatıldı.

BOMBA PATLADI 3 POLİS YARALI



Şanlıurfa'nın merkez Eyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde polise bombalı saldırı düzenlendi. 3 polisin yaralandığı bildirildi.



 



kaynak:internethaber








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