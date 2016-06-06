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ŞIRNAK VE NUSAYBİN'DE OPERASYONLAR SONA ERDİ !


ŞIRNAK VE NUSAYBİN'DE OPERASYONLAR SONA ERDİ !
Tarih : 06 Haziran 2016, 12:49
Puan Ver : Şırnak Ve Nusaybin'de Operasyonlar Sona Erdi !(8/10)8


Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak ve Nusaybin'de operasyonların 3 Haziran itibariyle sona erdiğini bildirdi.



Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Şırnak il merkezinde ve Mardin ili Nusaybin ilçesinde, bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmek ve kamu güvenliği ile asayiş ve huzuru yeniden tesis etmek maksadıyla  Başbakanlığın 16  Şubat 2016 tarihli direktifi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/D maddesine istinaden, Mardin Valiliğinin 10 Mart 2016 ve Şırnak Valiliğinin 13 Mart 2016 tarihli kuvvet talepleri ile 14 Mart 2016 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü unsurlarıyla birlikte müşterek operasyon başlatılmıştır.



Söz konusu il ve ilçe operasyonları 03 Haziran 2016 tarihinde tamamlanmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterilmiştir.



Nusaybin'de icra edilen operasyonda  495 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, 515 barikat kaldırılmış, 53 hendek kapatılmış ve 1.256 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 239 adet çeşitli cins ve çapta silah, bu silahlara ait 11.041 adet mühimmat, 45 telsiz ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 40 kg patlayıcı madde ele geçirilmiştir.



Şırnak'ta icra edilen operasyonda  505 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, 238 barikat kaldırılmış, 39 hendek kapatılmış ve 1.566 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 280 adet çeşitli cins ve çapta silah, bu silahlara ait 25.929 adet mühimmat, dokuz telsiz ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 6.420 kg patlayıcı madde ele geçirilmiştir.



Bölgede ayrıntılı arama/tarama ile hendek ve barikatların kaldırılması, kapatılması, el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi faaliyetlerine devam edilmektedir.



Ülkemizin ve milletimizin bütünlüğüne ve binlerce yıllık kardeşliğimize kasteden eylemleri ile masum vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize karşı haince ve kalleşçe yapılan saldırılar en etkin şekilde karşılığını bulmaktadır, bulacaktır.



Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek için teröristle mücadele kapsamında kendisine verilen her türlü görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiş  bundan sonra da aynı inanç, azim ve fedakârlıkla, kolluk kuvvetlerine destek sağlamaya devam edecektir.



Operasyonlarda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza, emniyet mensuplarımıza ve geçici köy korucularımıza Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.



Operasyonlar esnasında büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla omuz omuza görev yapan  gerektiğinde birlikte şehit olan veya yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza, emniyet mensuplarımıza ve geçici köy korucularımız ile operasyon süresince yaşadıkları zorluklara rağmen, güvenlik güçlerine gönülden destek veren bölgedeki kadirşinas vatandaşlarımıza ve hiçbir zaman bizlerden engin sevgi ve desteğini esirgemeyen asil milletimize teşekkür ederiz."








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