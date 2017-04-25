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ŞIRNAK VE KARS'TAN ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ!


ŞIRNAK VE KARS'TAN ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ!
Tarih : 25 Nisan 2017, 15:45
Puan Ver : Şırnak Ve Kars'tan Acı Haberler Peş Peşe Geldi!(10/10)8


Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalın arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile 23. jandarma Sınır Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu.



Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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