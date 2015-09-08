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şırnak valiliği'nden '3 şehit' açıklaması!

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN '3 ŞEHİT' AÇIKLAMASI!

Şırnak Valiliği: Cizre'de 3 şehit olduğu haberleri gerçek değil. Şırnak Cizre'de 3 özel harekat polisinin şehit olduğu duyurulmuştu.

Tarih : 08 Eylül 2015, 16:34
Puan Ver : Şırnak Valiliği'nden '3 Şehit' Açıklaması!(7/10)7


Şırnak Valiliği, Cizre'de 3 polisin şehit olduğu yönündeki haberlerin asılsız ve gerçek dışı olduğunu bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında Cizre ilçesinde 3 özel hareket polisinin şehit olduğu yönünde haberlere yer verildiğine işaret edilerek, "Cizre'de 3 özel hareket polisinin şehit olduğu yönündeki haberler asılsız ve gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.








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