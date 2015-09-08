Şırnak Valiliği: Cizre'de 3 şehit olduğu haberleri gerçek değil. Şırnak Cizre'de 3 özel harekat polisinin şehit olduğu duyurulmuştu.



Şırnak Valiliği, Cizre'de 3 polisin şehit olduğu yönündeki haberlerin asılsız ve gerçek dışı olduğunu bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında Cizre ilçesinde 3 özel hareket polisinin şehit olduğu yönünde haberlere yer verildiğine işaret edilerek, "Cizre'de 3 özel hareket polisinin şehit olduğu yönündeki haberler asılsız ve gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.