Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

ŞIRNAK ŞEHİTLERİ İÇİN ASKERİ TÖREN


ŞIRNAK ŞEHİTLERİ İÇİN ASKERİ TÖREN
Tarih : 01 Haziran 2017, 11:38
Puan Ver : Şırnak Şehitleri İçin Askeri Tören(5/10)4


Türkiye'yi yasa boğan haber dün akşam saatlerinde geldi.



Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından kalkan Couger tipi askeri helikopter, yüksek gerilim hattını takıldı ve düştü. Helikopterin içinde bulunan 13 rütbeli askerimiz şehit oldu.



Şehit olan askerlerimiz için Şırnak'ta askeri tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından 7 şehidin naaşı memleketlerine yollandı.



6 şehidin naaşı ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na yollanacak.



Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle: Tümgeneral Aydoğan Aydın Albay Oğuzhan Küçükdemir Albay Gökhan Peker Yarbay Songül Yakut Binbaşı Koray Onay



Yüzbaşı İlker Acar Yüzbaşı Nuri Şener Başçavuş Mehmet Erdoğan Uzman Çavuş Zeki Koç Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş Başçavuş Fevzi Kıral Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Şırnak  Şehitleri  İçin  Askeri  Tören    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER