ŞIRNAK ŞEHİTLERİ İÇİN ASKERİ TÖREN
Türkiye'yi yasa boğan haber dün akşam saatlerinde geldi.
Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından kalkan Couger tipi askeri helikopter, yüksek gerilim hattını takıldı ve düştü. Helikopterin içinde bulunan 13 rütbeli askerimiz şehit oldu.
Şehit olan askerlerimiz için Şırnak'ta askeri tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından 7 şehidin naaşı memleketlerine yollandı.
6 şehidin naaşı ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na yollanacak.
Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle: Tümgeneral Aydoğan Aydın Albay Oğuzhan Küçükdemir Albay Gökhan Peker Yarbay Songül Yakut Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar Yüzbaşı Nuri Şener Başçavuş Mehmet Erdoğan Uzman Çavuş Zeki Koç Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş Başçavuş Fevzi Kıral Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal
kaynak:hürriyet
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