ŞIRNAK ŞEHİDİNİN KANI YERDE KALMADI: 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak'ta Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde 1 askerin şehit olduğu operasyonda, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği bilgisi geldi.
1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Valilikten yapılan açıklamada, bugün merkez Namaz Dağı ve Güneyçam üs bölgelerine yapılan eş zamanlı saldırılar sırasında açılan ilk ateş sonucu 1 jandarma uzman çavuşunun şehit düştüğü belirtildi.
1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada, saldırılar üzerine güvenlik kuvvetlerince anında karşılık verildiği ve takiben yapılan operasyonlarda 1 teröristin silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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