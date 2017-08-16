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ŞIRNAK ŞEHİDİNİN KANI YERDE KALMADI: 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Şırnak Şehidinin Kanı Yerde Kalmadı: 1 Terörist Öldürüldü
Tarih : 16 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : Şırnak Şehidinin Kanı Yerde Kalmadı: 1 Terörist Öldürüldü(8/10)4

Şırnak'ta Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde 1 askerin şehit olduğu operasyonda, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği bilgisi geldi.

1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Valilikten yapılan açıklamada, bugün merkez Namaz Dağı ve Güneyçam üs bölgelerine yapılan eş zamanlı saldırılar sırasında açılan ilk ateş sonucu 1 jandarma uzman çavuşunun şehit düştüğü belirtildi.

1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, saldırılar üzerine güvenlik kuvvetlerince anında karşılık verildiği ve takiben yapılan operasyonlarda 1 teröristin silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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