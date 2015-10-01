

Şırnak-Beytüşşebap karayolunun Taşarası mevkisinde teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada zırhlı araçta bulunan bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Yaralı asker, Şırnak Asker Hastanesinde tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.







SİLVAN'DA EVLERİNDEN ÇIKAN ASKERLERE SALDIRI: 2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT







Şehit olan uzman çavuş Sinan Uçan (31) ile Tolga Topçuoğlu'nun (26) Silvan Taktik Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı ve kiraladıkları evde birlikte kaldığı öğrenildi.







Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şirinevler Sitesi'nde kalan Silvan Taktik Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan uzman çavuşlar Sinan Uçan ile Tolga Topçuoğlu, sabah saat 07.00'de göreve gitmek üzere kaldıkları evden çıktı. Uzman çavuşlar sitenin bahçesindeki araçlarına yöneldiği sırada 2 kişi olduğu belirlenen teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonu sonucu iki asker de şehit oldu. Teröristler ise olay yerinden kaçtı. Şehit uzman çavuşlar Uçan ile Topçuoğlu'nun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Silvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.







MARDİN NUSAYBİN'DE ÇATIŞMA: BİR ASKERİMİZ ŞEHİT







Mardin'in Nusaybin İlçesi Bakok kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit düştü.







Edinilen bilgiye göre bugün saat 12.00 sıralarında arama tarama faaliyetinde bulunan güvenlik güçleri bir grup PKK'lı ile sıcak temas kurdu. Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı. Çatışmada 1 terörist ise ölü ele geçirildi. Operasyonda ayrıca terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve ağır silahlar ele geçirildi. Yaralı askerler helikopterlerle Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan askerlerden biri şehit oldu.







Bölgede çatışmanın devam ettiği ve olay yerine çok sayıda asker sevk edildiği belirtildi.







SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ







Mardin Valiliği, ilçe merkezine uzak 4 mahallede bu sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Nusaybin ilçe merkezinde de bugün saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Mardin Valiliği'nden Nusaybin'de sokağa çıkma yasağıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle dedi:







"İlimiz Nusaybin İlçesi'nde kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, mevcut aranan şahısların yakalanması, tuzaklanmış ve patlayıcı yerleştirilmiş hendek ve barikatların kaldırılarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Nusaybin İlçesi'nde 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 19.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







Mardin Valiliği, bu sabah saatlerinde de Nusaybin İlçesi'nin daha önce köy statüsünde bulunan Girmeli, Kayadibi, Tepeüstü, Eskihisar Mahallesi'nde bugün saat 05.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı kararı ilan etmişti.