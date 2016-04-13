

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürerken dün Şırnak merkezde 1, Mardin Nusaybin'de 2 ve Hakkari Dağlıca'da 1 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı. Çıkan çatışmalarda da 30 terörist öldürüldü.







Şırnak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde dün güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada dört asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uzman Çavuş cihangir Can (27), müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı üç askerin tedavisi ise devam ediyor.