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Şırnak Habur'daki Tatbikatta Zırhlı Araçlara Ağır Silahlar Monte Edildi

ŞIRNAK HABUR'DAKİ TATBİKATTA ZIRHLI ARAÇLARA AĞIR SİLAHLAR MONTE EDİLDİ

TSK'nın Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 36'ncı gününde askerler, zırhlı araçlara ağır silahlar taktı.

Tarih : 23 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Şırnak Habur'daki Tatbikatta Zırhlı Araçlara Ağır Silahlar Monte Edildi(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikat 36'ncı gününe girdi. Tatbikat kapsamında manevra yapan zırhlı muharebe araçlarına ağır silahların yerleştirildiği görüldü.

ZIRHLI MUHAREBE ARAÇLARINA AĞIR SİLAHLAR MONTE EDİLDİ

TSK tarafından Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumundan önce ve Türkiye'nin karşı çıktığı referanduma mesaj niteliği taşıyan Habur'daki askeri tatbikatı 18 Eylül'den beri devam ederken, tatbikat merkezinde konuşlu zırhlı muharebe aracılarına (ZMA) uçaksavarlar, taşınabilir tam otomatik makinalı tüfekler ve güdümlü tanksavarların yerleştirildiği görüldü. Irak askerlerinin de katıldığı tatbikatta ZMA'lar tatbikat çevresinde hızlı sürüş ve manevralar yaparak eğitimlerini tamamladı. Tanklarda ise askerlerin bakım yaptıkları görüldü.

IRAK ASKERLERİ DE GELDİ

Öte yandan, günü birlik midibüslerle tatbikat alanına gelen Irak askerleri, akşam saatlerinde tatbikatın sona ermesiyle midibüslere binerek Silopi'deki askeri birliğe geçiş yapıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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