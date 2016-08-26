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Tarih : 26 Ağustos 2016, 11:41
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Cizre'den bir son dakika haberi daha... Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bu sabah PKK’lı teröristler Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre saldırıda 11 polis şehit oldu, 78 kişi yaralandı. Kulakları sağır eden ve deprem etkisi yaratan patlamayla birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının ön cephesi tamamen çökerken, yan tarafta polislerin kaldığı bölümler yıkıldı, malzeme deposu alev aldı. Saldırıda enkaz altında kalan yaralılar ambulanslarla Cizre ve çevredeki yerleşim merkezlerinde bulunan hastanelere sevk edildi. Yaralılardan biri 7 aylık bir bebek.







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