

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda 1 uzman çavuş şehit oldu. İlçede çatışmalar sürüyor.



Şırnak'ın Beytüşşebap'taki hain saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Çakar'ın acı haberiyle, Adana'nın Saimbeyli İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.