ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA 1 ŞEHİT
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda 1 uzman çavuş şehit oldu. İlçede çatışmalar sürüyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap'taki hain saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Çakar'ın acı haberiyle, Adana'nın Saimbeyli İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.
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