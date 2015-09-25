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ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA 1 ŞEHİT


ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA 1 ŞEHİT
Tarih : 25 Eylül 2015, 11:54
Puan Ver : Şırnak Beytüşşebap'ta 1 Şehit(9/10)11


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda 1 uzman çavuş şehit oldu. İlçede çatışmalar sürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap'taki hain saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Çakar'ın acı haberiyle, Adana'nın Saimbeyli İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.








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