ŞIRNAK BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI
Şırnak Valiliği tarafından görevden uzaklaştırılan Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan'ın yerine bugün Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyum olarak atandı.
Şırnak Valiliği tarafından görevden uzaklaştırılan Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan'ın yerine bugün Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyum olarak atandı.
Şırnak Valiliği tarafından bugün sabah saatlerinde Şırnak İl Özel idaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.
Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan'ın Şırnak Valisi tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine atanan Turan Bedirhanoğlu, devletin tüm imkanlarını Şırnak'a hizmet için harekete geçireceğini söyledi.
Bedirhanoğlu, Şırnak halkına hak ettiği her türlü hizmeti vereceğini ve Şırnak'ın yaşanabilir bir kent haline getirileceğini dile getirdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar