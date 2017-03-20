ŞIRNAK AŞİRETLERİNDEN REFERANDUM KARARI
Şırnak'ın ileri gelen aile ve aşiretleri referandum kararlarını açıkladı. 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değişikliğine yönelik referandumda "evet" oyu kararı aldıklarını açıkladılar.
Şırnak'ın büyük aşiretlerinden Jirki Aşireti lideri Cemil Öter ve Haşimoğlu ailesi adına Heşar Haşimoğlu kararlarıyla ilgili açıklama yaptılar.
kaynak:habermat
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