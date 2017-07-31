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SİRKTE EĞLENMEYE GELENLERE BÜYÜK ŞOK! GÖSTERİYE DAKİKALAR KALA TRİBÜN ÇÖKTÜ: 37 YARALI


Sirkte Eğlenmeye Gelenlere Büyük Şok! Gösteriye Dakikalar Kala Tribün Çöktü: 37 Yaralı
Tarih : 31 Temmuz 2017, 00:10
Puan Ver : Sirkte Eğlenmeye Gelenlere Büyük Şok! Gösteriye Dakikalar Kala Tribün Çöktü: 37 Yaralı(6/10)2

Herkes tribünde yerini almış heyecanla gösteriyi beklerken yer yerinden oynadı. Kolombiya'da meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi.

GÖSTERİYE DAKİKALAR KALA TRİBÜN ÇÖKTÜ

Caldas kentinde bulunan bir sirkte, gösteriye dakikalar kala tribün çöktü. Caldas İtfaiyesi Başkanı Gladys Mejia, tribünün çökmesi sonucu 37 kişinin yaralandığını, can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

TRİBÜNÜN NEDEN ÇÖKTÜĞÜ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Öte yandan yetkililer, çökme nedeninin henüz belirlenmediğini, konuyla ilgili inceleme çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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