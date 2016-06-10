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sirkeyle ağız kokusu nasıl giderilir?

SİRKEYLE AĞIZ KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Ağzınızı her daim temiz tutmanıza ve yediklerinize dikkat etmenize rağmen ağız kokusu bazen engellenemez. Antibakteriyel özeliğiyle elma sirkesi ağız kokusuna da birebir. Peki sirkeyle ağız kokusu nasıl giderilir?

Tarih : 10 Haziran 2016, 14:22
Puan Ver : Sirkeyle Ağız Kokusu Nasıl Giderilir?(10/10)8


2 kaşık elma sirkesi


1 bardak su


 


Sindirimi kolaylaştırmak ve kötü kokulara neden olan  bakterileri öldürmek için elma sirkesi ve suyu karıştırıp her gün yemeklerden sonra için.







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