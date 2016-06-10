Ağzınızı her daim temiz tutmanıza ve yediklerinize dikkat etmenize rağmen ağız kokusu bazen engellenemez. Antibakteriyel özeliğiyle elma sirkesi ağız kokusuna da birebir. Peki sirkeyle ağız kokusu nasıl giderilir?



2 kaşık elma sirkesi



1 bardak su







Sindirimi kolaylaştırmak ve kötü kokulara neden olan bakterileri öldürmek için elma sirkesi ve suyu karıştırıp her gün yemeklerden sonra için.