Hükümet, kur kaynaklı riskleri azaltmak için attığı bir dizi adıma yenisini ekledi. Döviz geliri olmayan 23 bin küçük ve orta ölçekli firmaya getirilen dövizle borçlanma yasağının ardından, büyük ölçekli şirketlere döviz borcunu bildirme zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre 15 milyon dolar ve daha üzerinde döviz kredisi kullanan şirketler aldıkları borcu Merkez Bankası'na bildirecek.

BİLDİRİM NASIL YAPILACAK?

Bildirimler, Merkez Bankası'nın oluşturduğu Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üzerinden yapılacak. Firmaların borçlarını bildirip bildirmediğini denetim şirketleri rapor edecek. Borçların bildirilmesinden hem şirket yönetimi hem de denetim şirketi sorumlu olacak. Borç bildirimi mart, haziran ve eylül sonlarındaki ara dönemler ile aralık sonunda yıllık yapılacak. Yıllık bildirim en geç 3 ay içerisinde tamamlanacak. Banka, firma tarafından bildirilen verilerin çapraz kontrollerini gerçekleştirecek. İhtiyaç duyulması halinde banka yükümlüler nezdinde denetim yapacak. Bildirim yapmayan ya da yanlış bilgi veren şirketlerle denetim şirketlerine yaptırım uygulanacak. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada